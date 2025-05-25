Ergan'ın zirvesine 5 yıldızlı otelin temeli atıldı!

Erzincan’ın Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde uzun süredir beklenen konaklama yatırımı başladı. Yap-İşlet-Devret modeliyle inşa edilecek 5 yıldızlı otelin temeli atıldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2025

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Erzincan'ın Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde yıllardır beklenen konaklama yatırımı hayata geçiyor. Yap-İşlet- Devret modeliyle inşasına başlanan 5 yıldızlı otelin temeli atıldı.

Proje kapsamında 400-500 milyon TL'lik yatırımla, bölge turizmine büyük katkı sağlanması ve yüzlerce kişiye istihdam oluşturulması hedefleniyor. Ergan Dağı, 2024 yılında 2 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlayarak rekor kırdı.

Otelin, bu yıl sonunda hizmete açılması planlanıyor. Tamamlandığında 300'den fazla kişiye istihdam sağlaması öngörülüyor. Ayrıca yaz festivalleri gibi etkinliklerle Ergan'ın dört mevsim turizme hizmet etmesi hedefleniyor.

Hasan ÇAKMAK

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