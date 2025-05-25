Doğum izinleri yıllık izinden düşer mi? TAKVİM hukukçusu sorularınızı cevapladı

TAKVİM Hukukçusu okuyucularıyla bir araya geliyor. Hukukçunuz bugünkü köşesinde 'Tazminat alır mı?', 'Yıllık izin etkiler mi?', 'İmzamı taklit ettiler' başlıklı yazılarıyla okurlarımızı aydınlattı. İşte TAKVİM Hukukçunuzun 25 Mayıs 2025 tarihli yazısı...

Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2025

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Evlendikten 11 ay sonra eşim doğum yaptı. Doğum iznine ayrıldıktan sonra artık çalışmak istemediğine karar verdi. Evlilik üzerinde 13 ay geçmişti ve ayrılırsa tazminat alamayacağını öğrendik. Bu doğru mu? ERDAL DURUKAN

İş Kanunu'na göre; kadınlar evlendikten sonra 12 ay içerisinde işten ayrılarak kıdem tazminatı alma hakkına sahiptir. Kıdem tazminatı alabilmek için de işçinin işyerinde en az 1 yıl çalışmış olması gerekir. Ancak sizin durumunuz biraz farklı. İşten kendi isteğiyle (istifa) ayrılan işçinin, herhangi bir tazminat hakkı oluşmamaktadır. Yasal düzenleme açısından hamilelik veya doğum nedenine dayalı işten ayrılmalar istifa olarak değerlendirildiğinden, bu nedenlerle işten ayrılan işçi tazminat haklarından vazgeçmiş sayılmaktadır.

Yıllık izin etkilenir mi?

(AA)



Doğum iznine çıktım. Ancak kafama takılan bir soru var. Doğum izninde yıllık izinlerim de erir mi? Yeliz Elibol

Doğum yapan kadın işçi, öncelikle doğum öncesi ve doğum sonrası için tekil gebeliklerde 16 hafta süren analık raporu boyunca izinli olacaktır. Analık raporu sona erdikten sonra İş Kanunu'nda kendisine verilmiş diğer izin haklarını kullanır. Bunlardan biri, doğum raporunun bitiminden itibaren 6 aya kadar kullanabildiği ücretsiz doğum iznidir. Peki ücretsiz doğum izni kullanan işçinin, yıllık izin hakkedişinde ücretsiz izinli olduğu süreler dikkate alınır mı? Yıllık izin bakımından çalışılmış olarak sayılan sürelere açıklık getiren 4857 sayılı İş Kanunu'nun 55. maddesinde doğum izinleri de yer almaktadır: "Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller, Madde 55: - Aşağıdaki süreler yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılır: ... b) Kadın işçilerin 74'üncü madde gereğince doğumdan önce ve sonra çalıştırılmadıkları günler, ..." Yani bu maddeye göre doğumdan önce ve sonra kullanılan 16 haftalık ücretli izin süresi çalışılmış gibi kabul edilecek ve yıllık izin ve kıdem hesaplamasında dikkate alınacak, diğer yandan ücretsiz izinli olduğu dönem ise çalışmamış gibi kabul edilerek yıllık izin ve kıdem hesaplamasında dikkate alınmayacaktır.

İmzamı taklit ettiler

(Takvim.com.tr)



6 yıl yurt dışında çalıştıktan sonra Türkiye'ye döndüm. Bir şirket kurdum, büyüttüm. Ancak kardeşlerim benim imzamı taklit etti. Zor durumda kaldım. Dava açsam bu borçlardan kurtulabilir miyim? Ancak kardeşimin de zarar görmesini istemem. Arada kaldım, ne yapabilirim? KERİM UÇAR

İmza size ait değilse açılan veya açılacak icra takiplerine imza itirazı yapabilir, davalarda da bu hususta savunma yapabilirsiniz. Fakat bu durum alacaklılarınızın alacağını örneğin fatura, irsaliye yazışma vs. gibi başka usullerle ispat etmesine engel değildir. Kardeşinizin eylemi sebebiyle alacaklılarınızın her zaman şikayetçi olma hakkı da bakidir. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN