Cannes'li sabotaj! Elektrik kesintisinde yıldızlar karanlıkta kaldı

Cannes Film Festivali’nin son gününde yıldızlar karanlıkta kaldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2025

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Cannes Film Festivali, son gününde büyük bir elektrik kesintisine uğradı. Cannes'a elektrik sağlayan Tanneron köyündeki bir trafo merkezi şüpheli bir kundaklama saldırısına hedef olurken, Villeneuve-Loubet'te yüksek gerilim hattı taşıyan bir direğin bacakları kesildi.

Yerel yetkililer AFP'ye, Cannes'ın merkezine yaklaşık 12 kilometre (yedi mil) kuzeybatıda bulunan Tanneron trafo merkezinde sabah 2:00 civarında (0000 GMT) bir yangın çıktığını söyledi. "Olay yerine 7 itfaiye aracı çağrıldı ve yangın sabah 07:00'de söndürüldü" dedi.

Cannes Belediye Başkanı David Lisnard, "bir suç eylemine hedef alındığını" belirtti.

Nice şehrine doğru 15 kilometre kuzeydoğuda bulunan Villeneuve- Loubet'teki direk de sabote edildi ve yerel savcılık bürosu, üç bacağının kesildiğini söyledi. Elektrik bölgeye kademeli olarak geri dönerken Cannes Film Festivali merkezinin yakınında trafik ışıkları tekrar çalıştı.

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