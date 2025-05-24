Uyanınca şok oldu! Bahçesinde dev konteyner gemisi buldu

Norveç'in Trondheim kenti yakınlarındaki Byneset bölgesinde yaşayan Johan Helberg, Perşembe sabahı saat 05.00 sularında gözlerini açtığında karşısında dev bir konteyner gemisi buldu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2025

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Norveç'in Trondheim kenti yakınlarındaki Byneset bölgesinde yaşayan Johan Helberg, Perşembe sabahı saat 05.00 sularında gözlerini açtığında karşısında dev bir konteyner gemisi buldu.

Kıyıya oturan 135 metrelik yük gemisi, Helberg'in evinin sadece birkaç metre uzağında durdu. Helberg, "Günün o saatinde kapıyı açmak istemem ama kapı çalınca pencereye yöneldim. Büyük bir gemi gördüm. Üst kısmını görebilmek için boynumu bükmek zorunda kaldım. Gerçeküstü bir manzaraydı" dedi.

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