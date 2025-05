Ünalan Metro İstasyonu’nda yürüyen merdiven kırıldı! Vatandaş isyan etti

Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2025 14:55

Ünalan Metro İstasyonu'nda yürüyen merdiven kırıldı. (İHA)

"BİR AN ÖNCE YAPILMASI GEREK"



İstasyonda bulunan yolculardan Salih Çelik, "Bu tür arızalara İstanbul'un her yerinde rastlıyoruz. Özellikle çocuklu kadınlar çok zorluk çekiyor. Bir an önce merdivenin yapılması gerek." dedi.