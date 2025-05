Aci ailesinde tazminat kavgası! Şürkiye Aci davadan çekilme sürecini anlattı

Oğullarını kazada kaybeden Aci ailesinde tazminat kavgası çıktı. Hayatını kaybeden Murat Aci’nin babası gelinine “Oğlumun kanını sattın” derken, Şükriye Aci’den cevap geldi: ‘50--55 milyon gibi teklif var’ dediler. O torununun hakkını alırken problem yok, ben annesi olarak alınca sorun ne?

Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2025

İstanbul'da 1 Mart 2024'te Timur Cihantimur, Oğuz Murat Aci'ye çarparak ölümüne neden oldu. Kazanın yaşandığı tarihte 17 yaşında olan Cihantimur, annesi Eylem Tok ile birlikte ABD'ye kaçtı. Eylem Tok'ın oğlu Timur Cihantimur'un aracıyla çarparak ölümüne yol açtığı Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, "Maddi ve manevi zararımız giderilmiştir" ifadelerinin yer aldığı dilekçeyle şikayetinden vazgeçti.

Aci'nin eşinin, yapılan anlaşma sonucu şikâyetini geri çekmesi kamuoyunda tartışma yarattı. Dilekçede, "Bu sebeple müvekkil, şüpheliler Ayşe Ceren Saltoğlu, Adem Kızıltepe, Bülent Cihantimur ve Eylem Tok'a yönelik şikayetinden vazgeçmiş olup, adı geçenlerin soruşturmaya konu olaydan ötürü yargılanması muhtemel davaya katılma talebi de bulunmamaktadır" ifadesine yer verildi.

Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, gelini Şükriye Aci'ye 'oğlumun kanını sattı' diyerek tepki gösterdi. Türkiye'nin gündemine oturan olay sonrası bir TV programına katılan Şürkiye Aci davadan çekilme sürecini anlattı.

Şükriye Aci'nin açıklamlarının satır başları şöyle...

"Fen bilgisi öğretmeniyim, çocuğum ufak olduğu için daha esnek gayrimenkul işiyle ilgileniyorum. Eşimin üzerine yarım taksi plakası vardı, o benim üzerime geçti. Öyle bir gelirim var, eşimden bağlanan bir aylık var. Sonrasına bana yatan bir hayat sigortası var. Onunla kendime bir ev aldım ama kiracı olduğu için henüz çıkaramadım, oradan da bir kira gelirim var. Şu an annemle kalıyorum.

EVİNDEN NEDEN AYRILDI?

Ekim ayında ayrıldım. Bir sürü şey öğrendim. İlk ayrılma sebebim o değildi, hasta olmuştum ve çocukla zor olacağı için annemlere gitmiştim. Ve gider gitmez haksız çıkmam için hemen çocuğu alıp kaçmışım gibi bir algı yarattılar oturduğum çevrede. Aslında tamamen hasta olduğum için gitmiştim.



PLAN YAPTI

Aslında en net şöyle anlatabilirim ilişkimizi; olay gecesi ben evdeydim babası hastaneden geldiğinde bana sarıldı ve şunu söyledi; 'Bundan sonra her şey senin istediğin gibi' olacak. Ben o evde kalmaya devam edeyim diye manipüle etmeye çalıştığını şimdi düşünüyorum. Bana özellikle iyi davranmaya çalışıyorlardı.



'OĞLUMUN KANINI SATTI'YA YANIT

"Böyle bir tabir bana çok çirkin geliyor. Ben kan parası olarak algılamıyorum. Bu devlet tarafından oğluma verilecek bir haksa ben sadece erkenden almış oldum. Kanun dışı bir şey yapmadım. Anlaşma yapıldı, bitti. Ben böyle bir talepte bulunmadım."



DAHA ÖNCE BİR TEKLİF GELDİ Mİ?

"Bir plan var ortada. Kayınpederim bu planın başına geçti her şeyi kendi yönetti. Bende oğlu olduğu için ne dediyse kabul ettim Aradan 6 ay geçti; ilk defa avukatları beni aradı. 'Bize gelen teklifler var. 50-55 milyon gibi' kayınpederim her çıktığı yerde 'ben torunumun hakkını alacağım' diyor. Bunu söyleyen kişi... O torununun hakkını alırken problem yok, ben annesi olarak alınca sorun ne?"

