Torbacı avukatı hükümlü yakalatmış

Konya'da avukat Halise Karapınarlı, cezaevine 20 bin TL karşılığında uyuşturucu madde soktuğu iddiasıyla tutuklandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2025

Paylaş





ABONE OL

Konya'da avukat Halise Karapınarlı (41), cezaevine 20 bin lira para karşılığı uyuşturucu götürdüğü suçlamasıyla tutuklandı. Karapınarlı ve cezaevindeki 3 mahkum için, iki ayrı suçtan 46'şar yıl 4'er ay 15'er gün hapis cezası istemiyle dava açıldı. Karapınarlı'yı hükümlü M.T.'nin ele verdiği ortaya çıktı. M.T, "Halise, eliyle uyuşturucuyu işaret etti. Ben de bu maddeyi aldım. Kurum baş memurlarına verdim" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN