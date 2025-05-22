Ferdi tayfur’un damadına açtığı dava aile içinde krize yol açtı

Ferdi Tayfur’un vefatı öncesi damadı Muhammed Aydın’a açtığı soyadı davasında, sahte vekaletname iddiası ortaya atıldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2025

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Arabesk müziğinin usta ismi merhum Ferdi Tayfur'un vefatı öncesi kızı Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammed Aydın'a açtığı soyadı ve marka kullanım davası, aile içinde kriz yarattı.

Tayfur, avukatları aracılığı ile damadının "Tuğçe Tayfur Store" adını marka olarak kaydettirip bu isim üzerinden kazanç sağlamasını mahkemeye taşıdı. Mahkemenin verdiği tedbir kararına ise damat Aydın karşı çıktı. Bu kararı itiraz ettiklerini belirten Aydın, alınan karar nedeniyle eşiyle birlikte maddi zarara uğradıklarını savunarak birçok bayiyi kapatmak zorunda kaldıklarını anlattı. "Rahmetli kayınpederim bize dava açtığını bile bilmiyormuş. Bunları usulsüzce alınan vekaletlerde zaten ortaya koydular. Miras davasında bununla alakalı zaten avukatlar çok sayıda şikayette bulundu" açıklamasını yaptı.

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