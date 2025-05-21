Eyüpsultan’daki kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin ailesi şikayetini geri çekti!

Giriş Tarihi: 21.05.2025 19:34:46 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 19:38:45

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart 2024 tarihinde meydana gelen trafik kazasında, seyir halindeki 3 ATV'den biri arızalandı. Yol kenarına çekilen araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan biri, yol kenarındaki ATV grubuna çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı; yaralılardan Oğuz Murat Aci (29), tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sürücü 17 Yaşındaydı, Annesiyle Yurt Dışına Kaçtı

Kazaya neden olan aracın, ehliyetsiz olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur tarafından kullanıldığı belirlendi. Olay yerine gelen annesi Eylem Tok, oğlunu kendi aracıyla olay yerinden uzaklaştırdı. Aynı gün içinde İstanbul'dan ayrılan anne ve oğul, önce Mısır'a, ardından ABD'ye geçti.

Adalet Bakanlığı Harekete Geçti

Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı, şüphelilerin iadesi amacıyla geçici tutuklama talep evrakını ABD'li yetkililere iletti. Süreçle ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tok ve Cihantimur'un ABD'nin Boston kentinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıklarını duyurdu.

Şikayet Geri Çekildi

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran olayda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin ailesi, Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok hakkındaki şikayetlerini geri çekti. Ailenin, "Maddi ve manevi tüm zararlarımız karşılanmıştır" diyerek uzlaşma yolunu seçtiği öğrenildi.

