Kars’ta kaz fiyatları altınla yarışıyor!

Kış aylarının vazgeçilmezi olan Kars kazı, artan talep ve fiyatlarla gündemde. Bir kazın porsiyonu 750 TL’den satışa sunulurken, bazı işletmelerde fiyat 1000 TL’ye kadar çıktı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2025

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Kars, bu kez soğuğuyla değil kazıyla gündeme geldi. Kentte özellikle kış aylarının vazgeçilmezi olan kazlar, şimdi altınla yarışmaya başladı. Kazın porsiyonu 750 TL'den satıldı. Bu fiyat bazı işletmelerde ise bin liraya kadar çıktı. Yaklaşık 6 porsiyon çıkan bir kazın bedeli 4 bin 500 lira, gram altın ise 4 bin liradan satışa sunuldu. Bu da 1 kazın, artık ziynet eşyası kadar değerli olduğunu ortaya koydu.

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