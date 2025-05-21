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Hastanede pompalı dehşet! Uzaklaştırma kararının başladığı gün eski eşini öldürdü

Kahramanmaraş'ta bir hastanede tıbbi sekreter olarak çalışan Eser Karaca cinayete kurban gitti. Karaca, çalıştığı özel hastanede eski eşi Atilla Ayıntaplı tarafından pompalı tüfekle öldürüldü. 42 yaşındaki kadının başvurusu üzerine bugün Ayıntaplı hakkında uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıktı. Olayı duyup hastaneye gelen çiftin çocukları, annelerinin ölüm haberini alınca gözyaşlarına boğuldu.

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Hastanede pompalı dehşet! Uzaklaştırma kararının başladığı gün eski eşini öldürdü

Kahramanmaraş'ta tıbbi sekreter Eser Karaca (42), eski eşi Atilla Ayıntaplı (44) tarafından çalıştığı özel hastanede pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Karaca'nın başvurusu üzerine bugün Ayıntaplı hakkında uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ta eski eş dehşeti

İKİLİ ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI
Olay, öğle saatlerinde Yamaçtepe Mahallesi'ndeki bir özel hastanede meydana geldi. Atilla Ayıntaplı, pompalı tüfekle boşandığı Eser Karaca'nın çalıştığı hastaneye gitti. Ayıntaplı ve Karaca arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tıbbi sekreter Eser Karaca (42), eski eşi Atilla Ayıntaplı (44) tarafından çalıştığı özel hastanede pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. (DHA)Tıbbi sekreter Eser Karaca (42), eski eşi Atilla Ayıntaplı (44) tarafından çalıştığı özel hastanede pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. (DHA)

Tartışma kısa sürede büyüdü, Eser Karaca, merdivenlerden inerek kaçmaya başladı. Bu sırada Atilla Ayıntaplı, Eser Karaca'ya pompalı tüfekle 3 el ateş etti. Yaralanan Karaca, hemen hastanenin acil servisine alındı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Tıbbi sekreter Eser Karaca (42), eski eşi Atilla Ayıntaplı (44) tarafından çalıştığı özel hastanede pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. (DHA)Tıbbi sekreter Eser Karaca (42), eski eşi Atilla Ayıntaplı (44) tarafından çalıştığı özel hastanede pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. (DHA)

SİLAHI ATIP KAÇTI
Atilla Ayıntaplı ise olayda kullandığı silahı atıp, hastanene yakınına park ettiği otomobiliyle kaçtı. İhbar üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Tıbbi sekreter Eser Karaca (42), eski eşi Atilla Ayıntaplı (44) tarafından çalıştığı özel hastanede pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Çiftin çocukları, annelerinin ölüm haberini alınca gözyaşlarına boğuldu.(DHA)Tıbbi sekreter Eser Karaca (42), eski eşi Atilla Ayıntaplı (44) tarafından çalıştığı özel hastanede pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Çiftin çocukları, annelerinin ölüm haberini alınca gözyaşlarına boğuldu.(DHA)

Ayıntaplı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayı duyup hastaneye gelen çiftin çocukları, annelerinin ölüm haberini alınca gözyaşlarına boğuldu.

Eser Karaca (Takvim.com.tr)Eser Karaca (Takvim.com.tr)

4'ÜNCÜ UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI
Öte yandan Eser Karaca'nın, kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle Atilla Ayıntaplı hakkında 2019'da 1 kez, 2025'te de 2 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı belirtildi.

Tıbbi sekreter Eser Karaca (42), eski eşi Atilla Ayıntaplı (44) tarafından çalıştığı özel hastanede pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. (DHA)Tıbbi sekreter Eser Karaca (42), eski eşi Atilla Ayıntaplı (44) tarafından çalıştığı özel hastanede pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. (DHA)

Karaca'nın eşi hakkında 4'üncü kez uzaklaştırma kararı için dün avukatı aracılığıyla adliyeye başvurduğu ve bugün olaydan saatler öncesinde de Atila Ayıntaplı hakkında uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıktı.

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