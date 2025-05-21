Hastanede pompalı dehşet! Uzaklaştırma kararının başladığı gün eski eşini öldürdü

Kahramanmaraş'ta bir hastanede tıbbi sekreter olarak çalışan Eser Karaca cinayete kurban gitti. Karaca, çalıştığı özel hastanede eski eşi Atilla Ayıntaplı tarafından pompalı tüfekle öldürüldü. 42 yaşındaki kadının başvurusu üzerine bugün Ayıntaplı hakkında uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıktı. Olayı duyup hastaneye gelen çiftin çocukları, annelerinin ölüm haberini alınca gözyaşlarına boğuldu.

Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2025 17:17

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Kahramanmaraş'ta tıbbi sekreter Eser Karaca (42), eski eşi Atilla Ayıntaplı (44) tarafından çalıştığı özel hastanede pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Karaca'nın başvurusu üzerine bugün Ayıntaplı hakkında uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıktı. Kahramanmaraş'ta eski eş dehşeti İKİLİ ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, öğle saatlerinde Yamaçtepe Mahallesi'ndeki bir özel hastanede meydana geldi. Atilla Ayıntaplı, pompalı tüfekle boşandığı Eser Karaca'nın çalıştığı hastaneye gitti. Ayıntaplı ve Karaca arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tıbbi sekreter Eser Karaca (42), eski eşi Atilla Ayıntaplı (44) tarafından çalıştığı özel hastanede pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. (DHA)



Tartışma kısa sürede büyüdü, Eser Karaca, merdivenlerden inerek kaçmaya başladı. Bu sırada Atilla Ayıntaplı, Eser Karaca'ya pompalı tüfekle 3 el ateş etti. Yaralanan Karaca, hemen hastanenin acil servisine alındı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.