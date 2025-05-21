İddianame hazırlandı: Bahar’ın katiline müebbet talebi!

İstanbul Şişli'de 5 Mayıs’ta eski eşi Bahar Aksu’yu kaçırmaya çalışırken silahla öldüren Rüstem Elibol ve yardım eden 3 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2025

Paylaş





ABONE OL

İstanbul Şişli'de Rüstem Elibol, 5 Mayıs'ta arkadaşlarıyla birlikte kaçırmaya kalktığı eski eşi Bahar Aksu'yu silahla hayattan kopardı. Elibol ve ona yardım eden 3 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, 4 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN