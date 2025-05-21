İddianame hazırlandı: Bahar’ın katiline müebbet talebi!
İstanbul Şişli'de 5 Mayıs’ta eski eşi Bahar Aksu’yu kaçırmaya çalışırken silahla öldüren Rüstem Elibol ve yardım eden 3 kişi hakkında iddianame hazırlandı.
İstanbul Şişli'de Rüstem Elibol, 5 Mayıs'ta arkadaşlarıyla birlikte kaçırmaya kalktığı eski eşi Bahar Aksu'yu silahla hayattan kopardı. Elibol ve ona yardım eden 3 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, 4 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası talep edildi.