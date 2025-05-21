Engin Polat ve Dilan Polat’a yeni yargı süreci: Dolandırıcılık dosyası üst mahkemede

Dilan ve Engin Polat, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklandıktan sonra serbest bırakıldı. Ancak çift hakkında yeni bir yargı süreci başladı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2025

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Dilan ve Engin Polat kara para aklamak ve vergi kaçırmaktan tutuklandı. Serbest kaldı. Ancak çift hakkında yeni bir yargı süreci başladı. Engin Polat'ın, bahis bayiliği vaadiyle 600 bin lira dolandırdığı iddiasıyla açılan davada ilk etapta beraat kararı verilmişti.

Ancak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, delillerin dolandırıcılığı ispatladığını savunarak karara itiraz etti ve dosyayı üst mahkemeye taşıdı. Şimdi gözler üst mahkemeye çevrildi.

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