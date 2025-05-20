Sadece aşk! İşitme ve konuşma engelli çiftin kınasında sessiz çiftetelli

İşitme ve konuşma engelli Zeki Sazak ile Nazlı Alkan, 8 yıl önce sosyal medyada tanıştı. Aralarında başlayan aşk, engelleri aştı. İkili, hayatlarını birleştirme kararı aldı. Kına gecesinde sessiz oyunlar oynadı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2025

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Kırkkaleli Zeki Sazak (25), 8 yıl önce sosyal medya üzerinden kendisi gibi işitme ve konuşma engelli olan Batmanlı Nazlı Alkan (24) ile tanıştı. İkilinin arkadaşlığı yerini bir süre sonra aşka bıraktı. İkili, hayatlarını birleştirme kararı aldı. Şubat ayında nişanlandı. Batman'da bir isteme evinde gerçekleştirilen kına töreninde çift ve davetliler farkındalık da oluşturmak amacıyla bir süre sessiz çiftetelli oynadı. Törende bir işaret dili tercümanı da davetliler ile çift arasında iletişimi sağladı. Çift, Ankara'da yapılacak olan düğünle dünyaevine girecek.



'SEVGİMİZ ZAMAN GEÇTİKÇE ARTTI'

Tercüman aracılığıyla konuşmasında Nazlı'yı çok sevdiğini belirten Zeki Sazak, "8 yıl önce gördüm Nazlı'yı ve konuşmaya başladık. Süreç ilerledikçe de duygularımız ön plana çıktı. Nazlı'yı çok seviyorum" dedi. Nazlı Alkan ise "Konuşmaya başladıkça onu beğendim. Sevdim onu. İlk gördüğümde de hoşlandım. İçimde bazı duygular oluştu. Sevgimiz zaman geçtikçe arttı. Evlenmeye karar verdik" diye konuştu.



'İLK BEN AŞIK OLDUM'

Zeki Sazak, tercüman aracılığıyla konuşmasında "İlk ben aşık oldum. Nazlı'yı çok seviyorum" dedi. Nazlı Alkan ise "Çok heyecanlıyız. Ailemin her zaman bana desteği vardı" diye konuştu.

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