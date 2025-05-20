Abbas ve Ayaz'a hayat olalım! SMA ve DMD ile mücadele eden minik yürekler yardım bekliyor

İzmir’de 12 günlükken SMA tanısı konulan Abbas Miran İbiş, 1 yaşına sayılı günler kala yaşam mücadelesi veriyor. DMD hastası 9 yaşındaki Ayaz Kul ise her geçen gün yürümekte zorlanıyor. Aileler, çocuklarının tedavisi için destek bekliyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2025

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İzmir'de 12 günlükken topuğundan alınan kanla kas hastalığı SMA (Spinal Musküler Atrofi) tanısı konulan Abbas Miran İbiş, 23 Mayıs'ta 1 yaşına girecek. Oğlunun kas kayıplarının artması nedeniyle hem ağız terapisi hem de fizik tedaviye aralıksız devam ettiklerini söyleyen anne Sultane İbiş (20) "Bir anne olarak çaresizim. Lütfen elimizden tutun" dedi.



Ayaz Kul'a (9) da bir yaşındayken kas hastalığı olan DMD (Duchenne Musküler Distrofi) tanısı konuldu. Ayağa kalkmakta sıkıntı çeken Ayaz, merdiven çıkamıyor. Ayakta 5 dakikadan fazla duramıyor. Ailesi, umutlarını Dubai'deki gen tedavisine bağladı. Çocuklarının sağlığına kavuşabilmesi için hayırseverlerden yardım istedi.



ABBAS İÇİN BAĞIŞ BİLGİLERİ TR08 0001 0008 8497 1268 2350 02

ALICI: NUREDDİN İBİŞ AÇIKLAMA: ABBAS MİRAN



AYAZ İÇİN BAĞIŞ BİLGİLERİ TR33 0001 0027 8088 7646 2650 01

ALICI: ERSİN KUL

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