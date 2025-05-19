Psikopat koca! Boşanma aşamasındaki eşinin ailesine kezzapla saldırdı

İstanbul Esenyurt’ta Hakan K., 5 yıldır ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Karslıoğlu’nu tehdit etti. Ardından evin önüne giderek penceredeki kayınpederi ve baldızına kezzapla saldırdı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2025

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İstanbul Esenyurt'ta dehşet anları yaşandı. Hakan K. (34), 5 senedir ayrı olduğu boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Karslıoğlu'na (30) tehdit mesajları attı. Daha sonra öfkeli psikopat koca, eşinin evinin önüne gitti.

Pencerede duran kayınpeder ve baldızına, kezzapla saldırdı.

Yaralanan baba ve kız, hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Hakan K.'nin kendisini ölümle tehdit ettiğini anlatan Ayşe K., "Evde olsaydım, benimde yüzümü yakacaktı. Ölmeden bundan biran önce kurtulmak istiyorum" dedi.

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