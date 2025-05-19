İstanbul'da 6 milyonluk aşk vurgunu! Genç kadın kendini zengin bir iş insanı olarak tanıtan kişi tarafından dolandırıldı

Ghaffari Hosseini, sevgilisini aşk sözcükleriyle kandırdı. Kadının telefonundan banka uygulamasına girip 6 milyon TL’sini kendi annesinin hesabına aktardı.

Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2025

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Yeni nesil dolandırıcılık yönteminin adresi bu sefer İstanbul'du. Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan İranlı Parmis Nazakat, Türkiye'ye yaptığı bir iş seyahatinde İstanbul'da yaşayan İranlı iş insanı Alireza Ghaffari Hosseini ile tanıştı.

Kendini restoran sahibi zengin bir iş insanı olarak tanıtan adam, kısa sürede duygusal bir bağ kurduğu kadının güvenini kazandı.

İstanbul ziyaretinin ardından KKTC'ye dönmeye hazırlanan Parmis Nazakat, sevgilisinin telkiniyle telefonunu şarjda "unutmuş" şekilde evden ayrıldı. Ardından adam, içinde mobil bankacılık uygulamaları bulunan telefon aracılığıyla mağdur kadının hesaplarından İran'daki annesinin hesabına 10 gün içinde toplam 135 bin İngiliz sterlini aktardı. Mağdur Parmis Nazakat, 6 milyon TL dolandırıldığını iddia ederek savcılığa başvurdu. Soruşturma başlatıldı.



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