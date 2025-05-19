Ailesi kayıp başvurusunda bulunmuştu | Kayıp gençten acı haber: Arazide cansız bedeni bulundu

İstanbul Büyükçekmece’de ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 20 yaşındaki Akın S.’nin cansız bedeni boş bir arazide bulundu. Cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2025

Paylaş





ABONE OL

İstanbul Büyükçekmece'de ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Akın S.'nin (20) cansız bedeni boş arazide bulundu. Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

Akın S.'nin ailesi, oğullarının husumetli oldukları kişiler tarafından silahla vurularak öldürüldüğünü ve boş araziye bırakıldığını iddia etti. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN