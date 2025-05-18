Gaziantep'te ikinci Ahmet Minguzzi vakası: Tartıştığı akranlarının bıçaklı saldırısına uğradılar!

Gaziantep'te iki genç, tartıştıkları akranlarının bıçaklı saldırısına uğradı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2025

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İkinci Ahmet Minguzzi vakası, bir hafta önce Gaziantep Şahinbey'de yaşandı. Efe Çuhadar (17) ve arkadaşı Hüseyin Selmo, üç kişiyle "neden baktın" tartışması yaşadı. Efe Çuhadar ve Hüseyin Selmo, bıçaklı saldırıya uğradı. Yaralı gençler, hastaneye kaldırıldı. Efe Cuhadar'ın ciğerinin bir bölümünde sönme meydana geldiği öğrenildi. Hüseyin Selmo'nun ise tedavisi devam ediyor. Saldırganlar E.Ç., H.Y. ve A.U. gözaltına alındı. Şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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