İstanbul'da Hollywood'u aratmayan olay: Keskin nişancı binaya eşofmanla girip mini etekle çıktı

İstanbul’da iş adamı H.S.’nin aracı ve işyeri kurşunlandı. Eşofmanlı keskin nişancı, koşarak kaçtı. Apartmana saklandı. Sonra binadan mini etekli biri çıktı. Erkek sanılan zanlının, kadın olduğu anlaşıldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2025

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Hollywood'u aratmayan olay, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Kanarya Mahallesi'nde yaşandı. H.S.'ye ait otomobil ve işyeri, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşunlandı. Saldırı öncesinde iş adamının telefonuna yurt dışı numaralı bir hattan mesaj gönderildiği ve "Babanın bize vergi borcu var" denilerek tehdit edildiği anlaşıldı. Polis ekipleri, bölgede güvenlik kamerası görüntülerine baktı. Eşofman ve mont giyen, erkek gibi koşan bir kişinin kaçtığını anladı. Şüphelinin, bir apartmana girdiği saptandı.



AYAKKABI ELE VERDİ

Kısa süre sonra aynı binadan mini etekli, uzun saçlı bir kadın çıktı. Polis, bu duruma şaşırdı! Ancak zanlının ayakkabılarının aynı olduğu anlaşıldı. Kılık değiştiren şüphelinin, kırmızı renkli bir araca binerek olay yerinden uzaklaştığı da görüntülere yansıdı. Şüphelinin, bindiği aracın korsan taksi olduğu tespit edildi. Aracın sürücüsü, kadını bıraktığı adresi polise bildirdi. Teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelinin kimliğinin Esra T. olduğu bilirlendi.



'TETİKÇİ MI OLDUN'

Gözaltına alınan kadın keskin nişancı, sorgusunda suçlamaları kabul etmedi. Ancak cep telefonunda yapılan incelemede, saldırıya ilişkin mesajlara ulaşıldı. Bu mesajlar arasında "Sen de mi tetikçi oldun?" ifadesi dikkat çekti. Esra T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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