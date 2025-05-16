Evin bebeği buzağı Nisan

Damla Hatice, annesi Zeynep Aksoy’la birlikte buzağı “Nisan”a, annesi gücünü toplayıp yavrusunu kabul edene kadar evde bakacak.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2025

Paylaş





ABONE OL

Amasya merkeze bağlı Sarımeşe köyünde hayvancılık yapan Zeynep Aksoy ve kızı Damla Hatice'nin inekleri, 4 gün önce doğum yaptığı için rahatsızlandı. Buzağıyı besleyememeye başladı. Bu durumdan üzüntü duyan Aksoy ailesi, "Nisan" ismini verdikleri buzağıyı hastalanmaması için evlerine aldı. "Nisan"ı biberonla besleyen aile, ilaçlarını da düzenli olarak veriyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN