Yalıda kriz | Demans hastası İnan Kıraç'a eşi Alangoya tarafından hemşire engeli!

İş insanı İnan Kıraç, Emine Alangoya ile evlilik yaptı. “Demans” teşhisi konulunca vasi atandı. Vasiler Kıraç’ın bakımı için yalısına 2 hemşire yolladı. Ancak Alangoya onları içeri almadı. Üstelik ‘Kaçırır’ gibi kocasını şehir şehir dolaştırdı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2025

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İnan Kıraç 1937'de dünyaya geldi. Galatasaray Lisesi'ni bitirdi. Üniversite için İngiltere'ye gitti. Londra City College of Business'taki eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönüp Koç Holding'de işe girdi.

Vehbi Koç'un kızı Suna Kıraç ile tanışıp evlendi. Yıllar geçti ve Kıraç artık Türkiye'nin en zengin isimlerinden biriydi. Bu sırada eşi Suna Kıraç ile İpek'i evlat edindi. İşte İnan Kıraç film gibi hayatına yine film gibi bir evlilik dahil etti. Eşinin vefatından 5 yıl sonra Emine Alangoya ile gizlice evlendi. Kıraç'a evlatlıktan reddi için dava açtığı kızı İpek'ten ise karşı hamle geldi.



UZAKLAŞTIRMA TALEBİ

İpek Kıraç babasının akli melekelerinin yerinde olup olmadığının tespitini istedi. Adli Tıp'daki muayeneden sonra Kıraç'a demans teşhisi konulurken iki avukat vasi olarak görevlendirildi. Avukat Atakan Yılmaz ve Mert Öztekin'in talebi üzerine Koç Hastanesi'nden 2 hemşire Kıraç'ın bakımını üstlenmek üzere 2 Mayıs'ta yalıya gönderildi. Ancak iddiaya göre Alangoya hemşirelerin içeri girmesine izin verdi. Bu gelişmelerin ardından Alangoya, Kıraç'ı önce Bodrum'a sonra da Antalya'ya götürdü. Kıraç'ın vasileri sağlık hizmeti alabilmesine engel olan Alangoya hakkında uzaklaştırma kararı çıkartılması için İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.



MUHASEBECİLİKTEN YÖNETİCİLİĞE

Emine Alangoya, 1949'da dünyaya geldi. 1970'de muhasebe elemanı olarak Koç Holding'deki görevine başladı. Kariyerinin 52 yılında Koç Holding'in finans grubunda çalıştı. 43 yıl Muhasebe Müdürü ve Direktörü pozisyonunda görev yaptı. Emine Alangoya, son yıllarda ise İnan Kıraç'ın kurduğu vakfın genel müdürlüğünü yapıyor.

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