Ekrandan radyoya: A Haber gündemin nabzını tutuyor! İl il frekans listesi
Türkiye’nin en çok izlenen haber kanallarından A Haber, radyo yayıncılığıyla da fark yaratıyor. Doğru, tarafsız ve hızlı habercilik ilkesiyle yayın yapan A Haber Radyo, uzman konuklar ve anlık gelişmelerle hem Türkiye’nin hem dünyanın gündemini dinleyicilerine taşıyor. İşte A Haber radyo frekans listesi...
Türkiye'nin en çok izlenen haber kanallarından biri olan A Haber, televizyon ekranlarındaki başarısını şimdi radyo yayıncılığında da gösteriyor.
Türkiye'nin dört bir yanında yayın yapan A Haber Radyo, yalnızca anlık gelişmeleri aktarmakla kalmıyor; uzman isimlerle gerçekleştirilen özel röportajlar ve analiz programlarıyla hem Türkiye'nin hem de dünyanın gündemini dinleyicilerine ulaştırıyor.
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A HABER RADYOYU DİNLEYEBİLECEĞİNİZ FREKANSLAR
|İL
|İLÇE
|MEVKİİ
|FREKANS
|Adana
|Merkez
|Alihocalı Köyü
|97.8
|Adana
|Ceyhan
|Sirkeli Köyü
|105.9
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Su Deposu
|96.6
|Adıyaman
|Merkez
|Alidağı Mevkii
|97
|Afyonkarahisar
|Bolvadin
|Yeni Mezarlık Üstü
|88.8
|Afyonkarahisar
|Emirdağ
|Dağılgan Köyü Üstü
|94
|Afyonkarahisar
|Merkez
|Hıdırlık Mevkii
|88.8
|Ağrı
|Doğubayazıt
|Şehir İçi
|88.8
|Ağrı
|Merkez
|Küpkıran Tepesi Belediye Hurdalığı
|88.8
|Ağrı
|Patnos
|Dersane Üstü
|88.8
|Aksaray
|Merkez
|Su Deposu
|92
|Amasya
|Merkez
|Merkez
|92
|Ankara
|Merkez
|Dikmen 1
|90
|Ankara
|Polatlı
|Su Deposu
|102.2
|Ankara
|Şereflikoçhisar
|Çavuş Tepesi
|90
|Ankara
|Merkez
|Dikmen 2
|99.7
|Antalya
|Alanya
|Bektaş Tepe
|88.8
|Antalya
|Elmalı
|Topdağı
|88.8
|Antalya
|Korkuteli
|Dallas Tepesi
|88.8
|Antalya
|Kumluca
|Sarnıç Tepesi
|89.8
|Antalya
|Manavgat
|Türk Beleni Mevkii
|88.8
|Antalya
|Merkez
|Mazı Dağı 1
|97.6
|Antalya
|Alanya
|Bektaş Tepe
|102,00
|Antalya
|Merkez
|Mazı Dağı 2
|102,00
|Ardahan
|Merkez
|Yenimahalle
|88.8
|Artvin
|Hopa
|Sundura Mahallesi Un Fabrikası Mevkii
|88.8
|Artvin
|Merkez
|Şarbiyet Tepesi Seyitler Köyü
|88.8
|Aydın
|Çine
|Karahayıt Köyü Üstü
|94.5
|Aydın
|Kuşadası
|Kese Dağı
|88.6
|Aydın
|Merkez
|Kurt Tepesi
|94.5
|Aydın
|Nazilli
|Pınarbaşı Mah.
|100.8
|Balıkesir
|Dursunbey
|Hıdırlık Mevkii
|93.1
|Balıkesir
|Edremit
|Tavşantepe
|92
|Balıkesir
|Gönen
|Akçapınar Köyü
|101.7
|Balıkesir
|Merkez
|İkinci Sakarya Mahallesi
|106.8
|Bartın
|Merkez
|Aladağ
|98.8
|Batman
|Merkez
|Belediye Su Deposu 1
|88.8
|Bayburt
|Merkez
|Erenli Tepesi
|98
|Bilecik
|Bozüyük
|Höyük
|98.2
|Bilecik
|Merkez
|Yediler Tepesi
|92.4
|Bingöl
|Merkez
|Mizan Tepe 2
|96
|Bitlis
|Adilcevaz
|Su Deposu
|93.5
|Bitlis
|Ahlat
|Adabağ Mevkii
|88.8
|Bitlis
|Merkez
|Dideban Tepe
|88.8
|Bitlis
|Tatvan
|Su Deposu 300 Evler
|88.8
|Bolu
|Gerede
|Esentepe
|88.8
|Bolu
|Merkez
|Pir Ahmetler Köyü Üstü
|90
|Burdur
|Merkez
|Oyuklu Tepe
|88.8
|Burdur
|Tefenni
|Soğuk Hava Deposu Üsütü
|88.8
|Burdur
|Yeşilova
|Su Deposu
|91
|Bursa
|İnegöl
|Belediye Verici Tesisleri
|98.1
|Bursa
|Merkez
|Gündoğdu 1
|88.8
|Bursa
|Yenişehir
|Subaşı Köyü
|88.8
|Çanakkale
|Çan
|Çam Tepesi
|95
|Çanakkale
|Merkez
|Radartepe 1
|88.8
|Çankırı
|Merkez
|Hıdırlık Mevkii
|104
|Çorum
|Merkez
|Küçük Sanayi Sitesi
|97.7
|Çorum
|Osmancık
|Şehiriçi
|93.7
|Çorum
|Sungurlu
|Manastır Tepesi
|88.8
|Denizli
|Çal
|Süller
|88.8
|Denizli
|Çivril
|Iğdır Tepesi
|97
|Denizli
|Merkez
|Çöplük Tepe
|88.8
|Diyarbakır
|Ergani
|Nifi Dağı
|88.8
|Diyarbakır
|Merkez
|Talaytepe
|88.7
|Diyarbakır
|Merkez
|Talaytepe
|90,00
|Düzce
|Merkez
|Tokuşlar Köyü Mevkii Su Deposu 2
|88.8
|Edirne
|Keşan
|Bağlaraltı Mevkii
|101.7
|Edirne
|Merkez
|Buçuk Tepe
|104.3
|Elazığ
|Merkez
|Harput
|99.4
|Erzincan
|Merkez
|Şehiriçi
|88.8
|Erzurum
|Hınıs
|Bahçe Mahallesi
|90.2
|Erzurum
|Horasan
|Sarıyazılar Mevkii Şahin Tepesi
|88.8
|Erzurum
|İspir
|Gaziler Dağı
|104.5
|Erzurum
|Merkez
|Gaziler Tepesi Dağ Mahallesi 1
|98
|Erzurum
|Narman
|Ethem Baba Türbesi
|104.5
|Erzurum
|Oltu
|Karabayır
|91
|Erzurum
|Pasinler
|Hasandede Mevkii
|105
|Eskişehir
|Merkez
|Kozkayı Köyü 2
|91.8
|Eskişehir
|Sivrihisar
|Sivrihisar
|94.5
|Gaziantep
|Merkez
|Kayak Mevkii 1
|88.8
|Gaziantep
|Nizip
|Taşbaş Köyü
|88.8
|Giresun
|Merkez
|Bulancak Dikmentepe Mevkii
|89.6
|Gümüşhane
|Merkez
|Kuşakkaya
|91
|Hakkari
|Merkez
|Kaletepe Mevki
|88.8
|Hatay
|İskenderun
|Çankaya Tepesi
|100.6
|Hatay
|Merkez
|Küçükdalyan Belediye Mezbahası
|105
|Iğdır
|Merkez
|Su Deposu
|88.8
|Isparta
|Merkez
|Kirazlıdere
|88.8
|İstanbul
|Üsküdar
|Çamlıca 1
|88.8
|İstanbul
|Üsküdar
|Çamlıca
|90.2
|İzmir
|Bergama
|Tiyelti Köyü
|91
|İzmir
|Dikili
|Karadağ
|105.4
|İzmir
|Merkez
|Yamanlar Karatepe
|95.2
|İzmir
|Çeşme
|Çakabey Mevkii
|88.8
|İzmir
|Merkez
|Yamanlar Karatepe
|104.3
|K.Maraş
|Afşin
|Atlas Tepesi
|88.8
|K.Maraş
|Elbistan
|Şeker Fabrikası Üstü
|105
|K.Maraş
|Merkez
|Dereli Mevkii
|88.8
|Karabük
|Merkez
|Kayabaşı
|88
|Karaman
|Merkez
|Hamza Zindanı
|88.8
|Kars
|Kağızman
|Haznedar
|94.2
|Kars
|Merkez
|Kale
|88.8
|Kars
|Sarıkamış
|İstasyon Mahallesi Eski Su Deposu
|88.8
|Kastamonu
|Merkez
|Toklutepe Kale Mevkii
|89
|Kastamonu
|Tosya
|Yangın Kulesi
|98.6
|Kayseri
|Merkez
|Mimarsinan 1
|102.9
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Hürriyet Mezarlığı
|88.8
|Kayseri
|Yahyalı
|Karacatepe
|97.3
|Kırıkkale
|Merkez
|Ahalı Tepe
|88.8
|Kırklareli
|Lüleburgaz
|Edirne Bayırı Mevki
|88.8
|Kırklareli
|Merkez
|Bölge Trafik Önü
|88.8
|Kırşehir
|Merkez
|Aşıkpaşa Sırtı
|93.5
|Kilis
|Merkez
|Resulosman Dağı
|89.3
|Kocaeli
|Merkez
|İfraziye Köyü
|88.8
|Konya
|Akşehir
|Hıdırlık Mevkii
|97
|Konya
|Beyşehir
|Su Deposu
|88.8
|Konya
|Ereğli
|Göztepe
|88.8
|Konya
|Merkez
|Akyokuş
|92.6
|Kütahya
|Merkez
|İnköy Tepesi
|88.4
|Kütahya
|Simav
|Trt Vericileri Yanı
|89.3
|Kütahya
|Tavşanlı
|Göbel Tepesi
|88.8
|Malatya
|Merkez
|Yıldız Tepe 2
|105.2
|Malatya
|Merkez
|Yıldız Tepe 1
|104.3
|Manisa
|Akhisar
|Karahöyük Dağı
|96.6
|Manisa
|Demirci
|Andıkini Sırtı
|88.8
|Manisa
|Köprübaşı
|Belediye Vericileri Yanı
|88.8
|Manisa
|Merkez
|Cennettepe Su Deposu 1
|95.2
|Manisa
|Salihli
|Pilav Tepe
|90.5
|Manisa
|Soma
|Mezarlık Mevkii
|94.9
|Manisa
|Turgutlu
|Yayla Tepe
|88.8
|Mardin
|Merkez
|Kırgıztepe
|95.8
|Mardin
|Midyat
|Dersane Üstü
|99.4
|Mardin
|Nusaybin
|Şehiriçi
|89
|Mersin
|Merkez
|Kocahamzalı 1
|106.8
|Mersin
|Mut
|Su Deposu Mevkii
|103
|Mersin
|Silifke
|Sarıcalar Mahallesi Trt Yanı
|106.8
|Muğla
|Fethiye
|Oyuklutepe
|92.9
|Muğla
|Köyceğiz
|Trt Vericileri Yanı
|89
|Muğla
|Marmaris
|Marina Üstü
|97.9
|Muğla
|Merkez
|Karadağ
|93.7
|Muğla
|Milas
|Boğa Yokuşu
|89.8
|Muğla
|Yatağan
|Belediye Gazinosu
|93
|Muğla
|Bodrum
|Göktepe
|96.5
|Muğla
|Göçek
|Kızlanbeli Tepesi
|90.5
|Muğla
|Marmaris
|Marina Üstü
|90.3
|Muş
|Merkez
|Kuyumcular Pasajı Üzeri
|88.8
|Nevşehir
|Merkez
|Kepez
|90.7
|Nevşehir
|Ürgüp
|Topuz Dağı
|98.5
|Niğde
|Merkez
|Göbekli Dağ
|99.9
|Ordu
|Fatsa
|Kıyıköy Mevkii
|102
|Ordu
|Merkez
|Akçatepe
|102
|Ordu
|Ünye
|Fevzi Çakmak Mahallesi Su Deposu
|107.3
|Osmaniye
|Kadirli
|Maltepe
|103.5
|Osmaniye
|Merkez
|Antentepe
|95.3
|Rize
|Ardeşen
|Yarbaşı Tepesi
|106.5
|Rize
|Merkez
|Dağbaşı Mahallesi
|90.8
|Sakarya
|Merkez
|Serdivan Mevkii
|103.2
|Samsun
|Bafra
|Fevzi Çakmak Mahallesi Su Deposu
|105.5
|Samsun
|Havza
|Karşıyaka Mahallesi
|90.2
|Samsun
|Merkez
|Bakacak Tepe
|92
|Siirt
|Merkez
|Tugay Yanı
|88.8
|Sinop
|Boyabat
|Esentepe Mahallesi Eski Su Deposu
|88.8
|Sinop
|Merkez
|Tel Kavşağı Mevkii
|88.8
|Sivas
|Divriği
|Akafa
|96
|Sivas
|Merkez
|Merakum
|90
|Şanlıurfa
|Merkez
|Germüç Dağı Eteği Köyü Mevkii
|100.2
|Şanlıurfa
|Merkez
|Germüç Dağı Eteği Köyü Mevkii
|103
|Şanlıurfa
|Viranşehir
|Belediye Su Deposu
|90
|Şırnak
|Cizre
|Emniyet Müdürlüğü Üstü
|93
|Şırnak
|Merkez
|Müşüle Tepesi
|88.8
|Tekirdağ
|Çerkezköy
|İstasyon Bayırı Mah.
|104.2
|Tekirdağ
|Çorlu
|Karatepe
|101.6
|Tekirdağ
|Merkez
|Nusratlı Tepesi
|101.7
|Tekirdağ
|Merkez
|Nusratlı Tepesi
|104.4
|Tekirdağ
|Şarköy
|Su Deposu
|88.8
|Tokat
|Erbaa
|Su Deposu
|88.8
|Tokat
|Merkez
|Gıjgıj Tepesi
|104
|Tokat
|Reşadiye
|Karşıkent Mahallesi
|88.8
|Tokat
|Zile
|Büyük Otel Üzeri
|95
|Trabzon
|Çarşıbaşı
|Merkez Mahallesi
|89.6
|Trabzon
|Çaykara
|Su Deposu
|92.8
|Trabzon
|Maçka
|Su Deposu
|92.8
|Trabzon
|Merkez
|Boztepe
|99.9
|Trabzon
|Şalpazarı
|Su Deposu
|92.8
|Trabzon
|Tonya
|Su Deposu
|90.2
|Tunceli
|Merkez
|Esentepe Mahallesi Eski Su Deposu
|88.8
|Uşak
|Merkez
|Yeniceköy Yolu Üzeri
|105
|Van
|Merkez
|Hacı Bekir Kışlası Yanı Tugay Üstü
|92
|Yozgat
|Akdağmadeni
|Dağ Mevkii
|94.4
|Yozgat
|Merkez
|Çamlık Mevkii
|94.2
|Yozgat
|Sorgun
|Sanayi Sitesi
|89
|Yozgat
|Şefaatli
|Belediye Vericileri Mevkii
|100.1
|Zonguldak
|Krd. Ereğli
|Göztepe
|103.8
|Zonguldak
|Merkez
|10 Temmuz Mahallesi
|100