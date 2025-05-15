Erzurum'da mayıs ayında kar sürprizi!

Küresel iklim problemi kendini yine gösterdi. Erzurum'da mayıs aynın ortasında kar yağdı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2025

Paylaş





ABONE OL

Küresel iklim problemi kendini yine gösterdi. Erzurum'da mayıs aynın ortasında yağan kar herkesi şaşırttı. Dün gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış önce kentin yüksel bölgelerinde kar yağışına döndü, sonrasında ise kent merkezi beyaza büründü. Erzurum'da dün gece etkili olan sağanak yerini sabah saatlerinde kar yağışına bıraktı.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü tarafından uyarısı yapılan kar yağışı sabah erken saatlerde başladı.

Özellikle Yağmurla birlikte yağan kar, 3125 metre rakımlı Palandöken Kayak Merkezi'ni tamamen beyaza bürüdü. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı Palandöken'deki otellere gitmek isteyen vatandaşlar yolda kaldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN