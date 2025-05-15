Bakanlık obeziteye karşı sahada!

Sağlık Bakanlığı, obeziteye karşı savaş açtı. Türkiye genelinde vücut kitle indeksi ölçümü uygulaması başlattı. Vatandaşlar tartılıp kiloları kayıt altına alındı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2025

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Obezite, insanlığı tehdit etmeye başladı. Sağlık Bakanlığı da obezitenin önüne geçmek için düğmeye bastı. Türkiye genelinde "İdeal Kilonu Öğren; Sağlıklı Yaşa" uygulaması başlatıldı.

Bu kapsamda vatandaşların boy, kilo ve vücut kitle indeksi ölçümleri yapıldı. Sonuçlar kayıt altına alındı. Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, "Hastalık bakanlığı değil, Sağlık Bakanlığı'yız" sloganı kapsamında birçok alanda olduğu gibi fazla kilolarla mücadeleyi önemsediklerini anlattı. "Şu an her 10 vatandaşımızın 6'sı ya fazla ya da aşırı kilolu. 3 milyona yakın vatandaşımız da taramalar sonucunda riskli bulundu ve izlemeye alındı" ifadesini kullandı.

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