6 Şubat depreminin ardından bir umut hikayesi: Eren ilk adımını attı

Kahramanmaraş depremlerinde evleri yıkılan Hataylı Aksoy Ailesi, felaketin ardından bir de oğulları Eren’in Serebral Palsi hastası olduğunu öğrendi. Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin Engelsiz Yaşam Merkezi’nde tedaviye alınan küçük Eren, ilk adımını attı.

Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2025

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Asrın felaketi olan Kahramanmaraş depremleri, Hataylı Aksoy Ailesi'nin de evini yıktı. Bu sırada ailenin küçük oğlu Eren'in Serebral Palsi olduğu anlaşıldı.

Adım atmakta zorlanan Eren, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin Engelsiz Yaşam Merkezi'nde tedaviye alındı. İlk adımını attı. Anne Nazlı Yüksek Aksoy, "Oğlum artık yürüyebiliyor" diyerek mutluluğunu anlattı.

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