Eski Türkiye güzeli Aslı Baş'ın öldüğü villa 15 milyon dolara satıldı!

İş insanı Ahmet Bayer, eski Türkiye güzeli Aslı Baş’ın terasından düşüp öldüğü villayı 15 milyon dolara sattı. Kime sattığını ise sır gibi sakladı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2025

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Antalya'da eski Türkiye güzeli Aslı Baş, 15 yıl önce iş insanı Ahmet Bayer'in Muğla Bodrum Yalıkavak'taki Club Flipper Tatil Köyü içindeki villasının terasından düşerek hayatını kaybetti.

Bayer'in, Baş'ın öldüğü o villayı 15 milyon dolara (581 milyon 517 bin TL) sattığı iddia edildi. Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt'un yazısına göre Bayer'in villayı kime sattığını söylemediği belirtildi.

Cankurt, yazısında "Ahmet Bey villayı, kötü anılarla dolu olduğu için mi yoksa paraya ihtiyacı olduğu için mi sattı, merak ettim" ifadelerine yer verdi.

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