Emniyette hazine sergisi! 250 milyon lira değerinde değerli taş ele geçirildi

Yurt dışından Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirilen 250 milyon lira değerinde değerli taşlar yakalandı. Ayrıca 151 kilo pırlanta, zümrüt, yakut, kuvars, sedef, ametist gibi taş, 940 adet değerli taşla yapılmış kolye, yüzük ve küpe ele geçirildi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2025

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Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından yasa dışı yollarla değerli taş kaçakçılığı operasyonunda 250 milyon TL değerinde kaçak taş ve takı ele geçirdi.

12 Mayıs'ta İstanbul Havalimanı'ndan yurda giriş yapan bir yolcu, şüphelenilerek durduruldu. Üst aramasında 58 gram pırlanta ve altın takı ele geçirildi. Çalışmaların devamında Fatih ilçesindeki bir adrese düzenlenen operasyonda 1 kişi daha gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 250 milyon lira olan; 151 kilo 361 gram pırlanta, zümrüt, yakut, kuvars, sedef, ametist gibi değerli taş ve değerli taşlarla işlenmiş kolye, yüzük ve küpe ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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