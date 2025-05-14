Bilecik'te facia! Telefonla konuşurken üzerine yıldırım düşen kadın hayatını kaybetti

Bilecik'te Gönül Konakçı’ya cep telefonuyla konuşurken yıldırım çarptı. Genç kadın kurtarılamadı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2025

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Bilecik Söğüt'e bağlı Oluklu köyünde ebe olarak görev yapan Gönül Konakçı'nın (34) piknik yaptıkları sırada telefonu çaldı. Telefonu açan ve arayan kişiyle konuşan Konakçı'nın üzerine yıldırım düştü.

Genç kadın, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Söğüt İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan genç kadın, buradan da Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Konakçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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