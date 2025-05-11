Türkiye'ye düşeceği yolunda endişeler yaratan uydu okyanusa çakıldı!
Türkiye'ye düşecek denilen uydu Hint Okyanusu’na düştü
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), 1972'de Venüs'ü keşif için uzaya fırlatılan Kosmos-482 adlı uzay aracının Hint Okyanusu'na düştüğünü bildirdi. Roscosmos, yaptığı yazılı açıklamada, Kosmos-482'nin dün TSİ 09.24'te atmosfere girdiği ve uzay aracının Endonezya'nın batısında Hint Okyanusu'na düştüğü kaydedildi.
Açıklamada, uzay aracının Venüs'ü keşif için 1972'de uzaya fırlatıldığı, ancak yaşanan bir arıza nedeniyle Dünya'nın eliptik yörüngesinde kaldığı ve ardından gezegene geri döndüğü kaydedildi. Aracın Türkiye'ye düşeceği yolunda çok spekülasyon yapılmıştı.