Türkiye'ye düşeceği yolunda endişeler yaratan uydu okyanusa çakıldı!

Türkiye'ye düşecek denilen uydu Hint Okyanusu’na düştü

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2025

Paylaş





ABONE OL

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), 1972'de Venüs'ü keşif için uzaya fırlatılan Kosmos-482 adlı uzay aracının Hint Okyanusu'na düştüğünü bildirdi. Roscosmos, yaptığı yazılı açıklamada, Kosmos-482'nin dün TSİ 09.24'te atmosfere girdiği ve uzay aracının Endonezya'nın batısında Hint Okyanusu'na düştüğü kaydedildi.



Açıklamada, uzay aracının Venüs'ü keşif için 1972'de uzaya fırlatıldığı, ancak yaşanan bir arıza nedeniyle Dünya'nın eliptik yörüngesinde kaldığı ve ardından gezegene geri döndüğü kaydedildi. Aracın Türkiye'ye düşeceği yolunda çok spekülasyon yapılmıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN