Sahte mesaj şikayetlerinin altından dolandırıcı çetesi çıktı!

Kamu kurumları ve kurumsal firmalar tarafından gönderilmiş gibi görünen mesajları inceleyen MİT, olayın sahte baz istasyonu yöntemiyle gerçekleştirildiğini değerlendirdi. Çalışmalar sonucunda sahte baz istasyonu kurulduğu tespit edildi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2025

Paylaş





ABONE OL

Milli İstihbarat Teşkilatı, GSM operatörü abonesi çok sayıda vatandaşın sahte içerikli SMS mesajları aldıklarına dair yaptığı şikayetler üzerine teknik inceleme başlattı. Kamu kurumları ve kurumsal firmalar tarafından gönderilmiş gibi görünen mesajları inceleyen MİT, olayın sahte baz istasyonu yöntemiyle gerçekleştirildiğini değerlendirdi. Çalışmalar sonucunda sahte baz istasyonu kurulduğu tespit edildi.



Cep telefonlarının bu sahte istasyonlara bağlanması sağlanıp, kullanıcılara GSM operatörü gibi hareket ederek ödeme talep eden sahte mesajlar gönderildiği belirlendi. 3 farklı grup halinde hareket eden 7 yabancı deşifre edildi. Bazı kullanıcıların kredi kartı bilgilerini paylaşarak ödeme yaptığı saptandı. 7 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede tutuklandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN