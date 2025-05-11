Kütahya'da katledilen Nagihan'ın ölümü hakkında korkunç gerçek ortaya çıktı!

Bir yıldır kayıp olan Nagihan Uyğur’un dayısı tarafından acımasızca öldürüldüğü ortaya çıktı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2025

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Kütahya'da 1 yıldır kayıp olan Nagihan Uyğur'un (19), dayısı Yaşar T. (41) tarafından cinsel istismara uğrayıp, ardından aile meclisi kararıyla öldürülüp, birlikte oturdukları evin girişindeki kuyuya atıldığı anlaşıldı.



Üzeri betonla kapatılan kuyuda yapılan kazı çalışmasında genç kızın cesedi bulunurken, 7 kişi tutuklandı. Yaşar T'nin, Nagihan Uyğur'un babası Mehmet Uyğur'u öldürdüğü iddiasıyla tutuklu bulunduğu belirlendi.

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