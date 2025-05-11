Bitlis'teki film festivaline ünlü akını!

'Dere Üstü Islah Projesi' ile tarihi dokunun gün yüzüne çıkarıldığı kent, ünlü oyuncuları ağırladı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2025

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Bitlis'te bu yıl ilk kez "Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali" yapıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü 'Dere Üstü Islah Projesi' ile tarihi dokunun gün yüzüne çıkarıldığı kent, ünlü oyuncuları ağırladı.



Bugün sona erecek festivale dünyanın çeşitli ülkelerinden yaklaşık 1700 film için başvuru yapıldı. Elemeler sonrasında 26 film finale kaldı. Festival için kente gelen oyuncular, gezdikleri tarihi ve turistik mekanlara hayran kaldı.

Festivale katılan isimler arasında Wilma Elles de yer aldı.

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