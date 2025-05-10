Tartıştığı eşini acımadan öldürdü!

Serkan Yılmaz, tartıştığı eşi Fatma Yılmaz’ı bıçakla acımadan öldürdü.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2025

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Kan donduran vahşet, dün saat 04.00 sularında Osmaniye'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 1 çocuk annesi Fatma Yılmaz ile eşi Serkan Yılmaz, bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Öfkelenen koca, eşini bıçakladı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Fatma Yılmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

"ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI"

Serkan Yılmaz, gözaltına alındı. 1 yaşındaki çocukları ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

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