Türbülans Çiğdem davasında karar çıktı! 43 yıl hapis 26 milyon TL para cezası

Çiğdem İlgün, uçakları türbülansa girmeden önce uyaran bir algoritma geliştirdiği ve çiple bunu engellediği yalanıyla akrabaları, pilotları, iş adamlarının da bulunduğu pek çok kişiyi yaklaşık 100 milyon lira dolandırdı. Bu parayla da sanal bahis oynadı. Türbülans Çiğdem, 43 yıl hapis ve 26 milyon lira para cezasına çarptırıldı.

Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2025

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Türkiye'nin konuştuğu vurgun, 2 yıl önce İstanbul'da yaşandı. Fizik öğretmeni Çiğdem İlgün, uçakları türbülansa girmeden önce uyaran bir algoritma geliştirdiğini ve CAFA Chip adını verdiği bir çiple bunu engellediği yalanıyla aralarında kendi akrabaları, pilotları ve iş adamlarının da bulunduğu pek çok kişiyi kandırdı. Tutuklandı. Çip için Zeytinburnu'nda şirket kurduğu ve İstanbul Ticaret Odası'na kaydettirdiği anlaşılan İlgün'ün yaptığı vurgunun boyutunun 100 milyon lirayı bulduğu anlaşıldı.



ÖĞRENCİLERİ BİLE ÇARPTI

Özel bir kursta ders verdiği öğrencisi Doğukan K.'ye (24) mesaj atarak, çip üretimi yaptığını, para göndermesi halinde 3 katı kazanç sağlayacağını ve bu işi öğrencilere destek olmak amacıyla yaptığını söyleyen Çiğdem İlgün hakkında karar açıklandı. İlgün, dolandırıcılık suçundan yargılandığı davada, 43 yıl hapis 26 milyon TL para cezasına çarptırıldı. Karar açıklanırken Türbülans Çiğdem'in çip yalanıyla yaptığı vurgunda topladığı 100 milyon lirayla sanal bahis oynadığı ortaya çıktı.



HAKİMİ KIZDIRAN SÖZ

Türbülans Çiğdem, mahkemede Kanada'daki yetkililerin kendilerini kandırdığını ve İzmir Havalimanı'nda test uçuşları yaptığını anlattı. İzmir'de tutuklu bulunduğu için SEGBİS'le katılan sanık, tutuklanmadan önce "Ben bir cihaz ürettim. Ben dolandırmadım, dolandırıldım" diyerek savunma yaptı. Bu sözler hakimi de kızdırdı.

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