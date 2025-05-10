"Restoranımın tarifleri rakip restorana verildiyse dava açabilir miyim?" TAKVİM hukukçusu sorularınızı cevapladı

TAKVİM Hukukçunuz sorularınızı yanıtlıyor! (AA-ARŞİV)

DOKTOR BENİ BİTİRDİ!

İstanbul'da özel bir hastanede ameliyat oldum. Ancak bir süre sonra yürüme zorluğu başladı. Doktora dava açmak istiyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim?



Tedavide bir hata varsa Borçlar Kanunu'nun haksız fiile ilişkin maddeleri uygulanır. Buradan hareketle, hatalı tedavi nedeniyle hem doktordan hem de hastaneden maddi ve manevi tazminat talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Maddi tazminatın kapsamına giren talepler, hatalı tedavi nedeniyle oluşan durumun düzeltilmesi için yapılacak yeni tedavi masrafları, ömür boyu sürecek tedavi masrafları, bakıma muhtaç hale gelen hasta için ömür boyu sürecek bakım masrafı, hastanın uğradığı geçici ve sürekli işgücü kaybı nedeniyle mahrum kaldığı ve kalacağı geliridir. Yine hasta hatalı tedavi nedeniyle yaşadığı elem, üzüntü, acı, ızdırap ve psikolojik sarsıntı için de mahkemece takdir olacak manevi tazminat alabilir.