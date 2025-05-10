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"Restoranımın tarifleri rakip restorana verildiyse dava açabilir miyim?" TAKVİM hukukçusu sorularınızı cevapladı

TAKVİM Hukukçusu okuyucularıyla bir araya geliyor. Hukukçunuz bugünkü köşesinde 'Restorandaki casus!', 'Doktor beni bitirdi', 'Eşim gizlice villa almış' başlıklı yazılarıyla okurlarımızı aydınlattı. İşte TAKVİM Hukukçunuzun 10 Mayıs 2025 tarihli yazısı...

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Restoranımın tarifleri rakip restorana verildiyse dava açabilir miyim? TAKVİM hukukçusu sorularınızı cevapladı

İstanbul Nişantaşı'nda bir restoranım var. Özel ürünlerimiz bulunuyor. Bir makarna. Çalışanlarımız bunların tariflerini rakip sayılacak bir restorana verdiğini düşünüyorum. Dava açabilir miyim?
Maalesef bu gibi durumlar yaşanabiliyor. İşçi çoğu zaman çalıştığı işyerinin tüm ticari bilgilerine sahip olmakta ve bu bilgilerin rakipler tarafından öğrenilmesi işverenin aleyhine büyük sıkıntılar doğurmaktadır. Bu nedenle de kanunumuz işçiye bu konuda bir takım yükümlülükler yüklemiştir. Bunlardan en önemlisi sadakat yükümlülüğüdür.

TAKVİM hukukçunuz sorularınızı yanıtlıyor!. (Takvim.com.tr arşiv)TAKVİM hukukçunuz sorularınızı yanıtlıyor!. (Takvim.com.tr arşiv)

Türk Borçlar Kanunu'nun 396. Maddesi "İşçi, yüklendiği işi özenle yapmak ve işverenin haklı menfaatinin korunmasında sadakatle davranmak zorundadır. İşçi, işverene ait makineleri, araç ve gereçleri, teknik sistemleri, tesisleri ve taşıtları usulüne uygun olarak kullanmak ve bunlarla birlikte işin görülmesi için kendisine teslim edilmiş olan malzemeye özen göstermekle yükümlüdür. İşçi, hizmet ilişkisi devam ettiği sürece, sadakat borcuna aykırı olarak bir ücret karşılığında üçüncü kişiye hizmette bulunamaz ve özellikle kendi işvereni ile rekabete girişemez.

İşçi, iş gördüğü sırada öğrendiği, özellikle üretim ve iş sırları gibi bilgileri, hizmet ilişkisinin devamı süresince kendi yararına kullanamaz veya başkalarına açıklayamaz. İşverenin haklı menfaatinin korunması için gerekli olduğu ölçüde işçi, hizmet ilişkisinin sona ermesinden sonra da sır saklamakla yükümlüdür" şeklindedir. Yani işçi çalıştığı süre boyunca işverenine sadık olmak zorundadır. Peki işçi işten ayrıldıktan sonra durum ne olacak? İşçini sadakat yükümlülüğü devam mı edecek yoksa işçi çalışma özgürlüğü ilkesi gereği eski işvereni ile bağlı olmaksızın dilediği yerde dilediği gibi çalışabilecek mi?

TAKVİM hukukçunuz sorularınızı yanıtlıyor!. (Takvim.com.tr arşiv)TAKVİM hukukçunuz sorularınızı yanıtlıyor!. (Takvim.com.tr arşiv)

İşçinin işten ayrıldıktan sonra işverenine karşı bir sadakat yükümlülüğü kalmıyor. Ancak bu durum işçinin eski işverenine karşı rekabet içine girebileceği, onun zararına iş ve eylemler yapabileceği, rakip firmaya iş sırlarını verebileceği anlamına gelmiyor. İşten ayrılma ile sadakat yükümlülüğü yerini rekabet yasağına bırakıyor.

TAKVİM Hukukçunuz sorularınızı yanıtlıyor! (AA-ARŞİV)TAKVİM Hukukçunuz sorularınızı yanıtlıyor! (AA-ARŞİV)

DOKTOR BENİ BİTİRDİ!
İstanbul'da özel bir hastanede ameliyat oldum. Ancak bir süre sonra yürüme zorluğu başladı. Doktora dava açmak istiyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim?

Tedavide bir hata varsa Borçlar Kanunu'nun haksız fiile ilişkin maddeleri uygulanır. Buradan hareketle, hatalı tedavi nedeniyle hem doktordan hem de hastaneden maddi ve manevi tazminat talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Maddi tazminatın kapsamına giren talepler, hatalı tedavi nedeniyle oluşan durumun düzeltilmesi için yapılacak yeni tedavi masrafları, ömür boyu sürecek tedavi masrafları, bakıma muhtaç hale gelen hasta için ömür boyu sürecek bakım masrafı, hastanın uğradığı geçici ve sürekli işgücü kaybı nedeniyle mahrum kaldığı ve kalacağı geliridir. Yine hasta hatalı tedavi nedeniyle yaşadığı elem, üzüntü, acı, ızdırap ve psikolojik sarsıntı için de mahkemece takdir olacak manevi tazminat alabilir.

TAKVİM Hukukçunuz sorularınızı yanıtlıyor! (AA-ARŞİV)TAKVİM Hukukçunuz sorularınızı yanıtlıyor! (AA-ARŞİV)

EŞİM GİZLİCE VİLLA ALMIŞ!

İki çocuğum olmasına rağmen eşimden ayrılmak zorunda kaldım. Tek celsede boşandık. Ancak tesadüf eseri, evli olduğumuz dönemde eşimin Akfırat'ta bir villa aldığını öğrendim. Nafakayı arttırma şansım var mı?

Mahkemenin çocuğunuz için hükmettiği nafaka iştirak nafakasıdır. Mahkeme, kararında, nafakanın yıllık enflasyon oranına göre artırılacağı yönünde karar tesis etmişse, dava açmaksızın eski eşiniz nafakanızı yıllık enflasyon oranına göre artırarak öder. Böyle bir düzenleme yapılmamışsa, nafakanın değer kaybının telafisi, çocuğun ihtiyaçlarının artması veya nafaka borçlusu eşin ekonomik durumunun eskiye nazaran iyileşmesi nedenleri ile nafaka artırım davası açılabilir.

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