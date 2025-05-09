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ZEKA TESTİ: Sadece en zekiler yanıtı şıp diye buluyor! Bakınca aynı gibi ama...

Gözlerinize ne kadar güveniyorsunuz? Görsel algınızı sınayacak bu optik illüzyon testinde, rakamların arasında gizlenmiş bir 68 sayısı var. Sadece yüksek dikkat seviyesi ve güçlü görsel zeka yeteneğine sahip kişiler bu sayıyı 5 saniyede fark edebiliyor. Hazırsanız süreniz başlıyor...

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ZEKA TESTİ: Sadece en zekiler yanıtı şıp diye buluyor! Bakınca aynı gibi ama...

Onlarca sayının arasına gizlenmiş bir 68 sayısı var ve onu sadece en dikkatli gözler fark edebiliyor. Bu test, algı hızınızı ve odaklanma becerinizi ölçüyor. Eğer 5 saniye içinde doğru sayıyı bulabilirseniz, yüksek görsel zekaya sahip sayılı kişilerden biri olabilirsiniz.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Farklı olan sayı nerede?

Yukarıdaki görselde sizden istenen '60' sayısı ile dolu olan resimde farklı olan sayıyı en kısa sürede bulmayı başarmak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

5 SANİYE SÜRENİZ VAR

Peki siz farklı olan sayıyı kaç saniyede bulabilirsiniz?

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İŞTE YANITI...

Görselde farklı olan sayıyı yukarıda daire içinde görebilirsiniz.

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