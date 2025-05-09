ZEKA TESTİ: Sadece en zekiler yanıtı şıp diye buluyor! Bakınca aynı gibi ama...
Gözlerinize ne kadar güveniyorsunuz? Görsel algınızı sınayacak bu optik illüzyon testinde, rakamların arasında gizlenmiş bir 68 sayısı var. Sadece yüksek dikkat seviyesi ve güçlü görsel zeka yeteneğine sahip kişiler bu sayıyı 5 saniyede fark edebiliyor. Hazırsanız süreniz başlıyor...
Onlarca sayının arasına gizlenmiş bir 68 sayısı var ve onu sadece en dikkatli gözler fark edebiliyor. Bu test, algı hızınızı ve odaklanma becerinizi ölçüyor. Eğer 5 saniye içinde doğru sayıyı bulabilirseniz, yüksek görsel zekaya sahip sayılı kişilerden biri olabilirsiniz.
Farklı olan sayı nerede?
Yukarıdaki görselde sizden istenen '60' sayısı ile dolu olan resimde farklı olan sayıyı en kısa sürede bulmayı başarmak.
5 SANİYE SÜRENİZ VAR
Peki siz farklı olan sayıyı kaç saniyede bulabilirsiniz?