Kamyonetten atladı tır çarptı! 16 yaşındaki Zeynep Yıldız hayatını kaybetti

D-400 karayolu Barbaros Mahallesi Sait Polat Bulvarı'nda, iddiaya göre 16 yaşındaki Zeynep Yıldız, seyir halindeki kamyonetin arka koltuğunda otururken aniden kapıyı açarak araçtan atladı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2025

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Korkunç kaza Mersin'in Tarsus girişinde D-400 karayolu Barbaros Mahallesi Sait Polat Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre; kamyonetin arka koltuğunda oturan Zeynep Yıldız (16), henüz bilinmeyen bir sebeple bir anda kapıyı açtı. Daha sonrada atladı. Yola düşen Zeynep Yıldız'a, aynı yönde seyreden A.O. yönetimindeki tır çarptı. Ağır yaralanan Zeynep Yıldız, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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