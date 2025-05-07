Valilik duyurdu: Sivas’ta 2 kardeşin katil zanlısı yakalandı!

Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2025 19:55

Sivas Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:



CİNAYET ZANLISI YAKALANDI

06.05.2025 günü saat: 22.30 sıralarında ilimiz Kılavuz Mahallesi'nde meydana gelen ve iki kardeşin bıçaklı saldırı sonucu hayatlarını kaybettiği olayın faili yakalanmıştır.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan titiz ve detaylı çalışmalar neticesinde, olayı H.S isimli şahsın gerçekleştirdiği ve sonrasında Ankara iline gittiği tespit edilmiştir.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışmalar neticesinde aynı gün içerisinde cinayet zanlısı yakalanarak gözaltına alınmıştır. İşlemleri sonrası zanlı adli makamlara sevk edilecek olup, cinayetin sebebi çok yönlü olarak araştırılmaktadır.

Bu menfur olayda hayatını kaybeden evlatlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.