Köpeklerini pet oteline bırakan Aslı Bekiroğlu'nun ödediği ücret dudak uçuklattı!

Ünlüler evcil hayvanlarını 7 yıldızlı pet otellerine bırakıyor. SPA ve oyun hizmetinin dışında, 24 saat nöbet tutulan oteli tercih edenlerden biri de ABD tatiline çıkan oyuncu Aslı Bekiroğlu oldu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2025

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Yaz geliyor, pet otellerine ilgi artıyor. Farah Zeynep Abdullah, Teoman ve şimdi de Aslı Bekiroğlu... Oyuncu Bekiroğlu, Amerika'daki kardeşinin mezuniyet törenine katılmak üzere yola çıkmadan önce, can dostları Luccy ve Henry'yi 7 yıldızlı pet oteline bıraktı.



Bu oteller, sadece lüks bir konaklama değil, aynı zamanda köpeklerin konforunu en üst düzeyde tutan imkanlar sunuyor. Bekiroğlu, köpeklerinden uzun bir süre ayrı kalacak olmanın endişesini taşırken, onları yalnız bırakmamak adına son derece özenli bir seçim yaptı.



Bekiroğlu, Ame- rika'da geçireceği zamanla ilgili bir soruya ise içtenlikle yanıt verdi. "Amerika'da özleyeceğiniz biri var mı?" sorusuna oyuncu, "Köpeklerimi sadece özleyeceğim. Annemlerde orada oldukları için içim rahat. Maalesef başka özleyecek bir şey kalmadı" diyerek, ilişkilerindeki son durumu paylaştı. Aslı Bekiroğlu'nun köpeklerinin 5 günlük otel masrafının 75 bin lira olduğu iddia edildi.



İŞTE PET OTELLERİN ÖZELLİKLERİ

24 saat nöbet

SPA

Oyun saatleri

Tüy toplama seansları

Uyku için hazırlık

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