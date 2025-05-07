Çanakale'de yaşanan olay gelini şaşkına çevirdi!

Pınar Acar, eşine hediye edilen at nedeniyle kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2025

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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Pınarbaşı köyünde Pınar Acar (20) ve Harun Acar (22) çifti düzenlenen düğün töreniyle dünya evine girdi. Hafta sonu boyunca süren gençlerin düğününde, arkadaşlarının çeşitli şakalarıyla renkli sahneler yaşandı.



Düğün törenine katılanlar gönüllerince eğlenirken sıra takı merasimine geldiğinde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan damada takılan takılar da farklı oldu. Çiftin arkadaşlarından Hakkı Eren, geline takı töreninde buzağı hediye etti. Damadın arkadaşı ve sağdıcı Utku Ercen ve amcası Halil Acar ise damada takı merasimi sırasında takı olarak birlikte aldıkları atı hediye etti.

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