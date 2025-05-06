Nikah salonlarında 05.05.2025'te "Evet" yoğunluğu!

Tarihin 05.05. 2025 olması nedeniyle, bu özel gün de 'Evet' demek isteyen çiftler aylar önceden kayıt oluşturdukları nikah salonlarında yoğunluğa neden oldu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2025

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Tarihin 05.05. 2025 olması nedeniyle, bu özel gün de "Evet" demek isteyen çiftler aylar önceden kayıt oluşturdukları nikah salonlarında yoğunluk oluşturdu.

Türkiye'nin bütün şehirlerinde nikah salonlarında yoğunluk vardı. Nikah salonlarında normal bir günde 10 olan nikah sayısının dün 20'lere çıktığı belirtiliyor.

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