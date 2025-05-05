Deprem sonrası gönüllülük oranları arttı!

İstanbul’da 23 Nisan’da meydana gelen depremlerin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın gönüllülük sistemine başvuru sayısı 4 kat arttı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2025

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İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem ve ardından yaşanan artçı sarsıntılar toplumun deprem konusundaki duyarlılığını artırdı. İstanbul depremlerinden önce Türkiye genelinde günlük ortalama 200 kişinin gönüllü olarak başvurduğu AFAD'a, depremlerin ardından günlük ortalama başvuru sayısı 800'e çıktı.



Depremlerin ardından Türkiye genelinde AFAD'ın gönüllülük sistemine dahil olmak isteyenlerin sayısı toplam 5 bin 480 oldu. Son başvurularla birlikte gönüllülük sistemine yapılan başvuru sayısı 1 milyon 588 bin 263'e ulaştı. Gönüllüler, eğitim ve uzmanlıklarına göre, üç seviyede sınıflandırılıyor.



TEMEL AFAD GÖNÜLLÜSÜ: AFAD gönüllülük sistemi uzaktan eğitimlerini tamamlayan kişiler olarak tanımlanıyor.

DESTEK AFAD GÖNÜLLÜSÜ: Arama ve kurtarma, sosyal yardım, yangın, ilk yardım gibi konularda, destek olmak istediği alanla ilgili yüz yüze eğitimleri başarı ile tamamlayan ya da o alanda geçerli bir eğitimi olduğunu belgeleyebilen kişilerden oluşuyor.

UZMAN AFAD GÖNÜLLÜSÜ: Alanlarında haberleşme, psikiyatri, tercüme, ve benzeri kariyer sahibi, uygun zaman dilimlerinde gönüllü katkı sunabileceğini belirten kişiler olabiliyor. Destek AFAD gönüllüsü ve uzman AFAD gönüllüsü olabilmek için 18 yaşını doldurma şartı aranıyor

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