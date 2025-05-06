Kartalkaya'daki yangın faciasında 2 evladını kaybeden anneden yürek yakan sözler: Oğlum öleceğini biliyordu

Kartalkaya’daki yangında iki çocuğunu kaybeden anne Duygu Can, “Oğlum, öleceğini biliyordu. Annesine veda için bir ses kaydı bıraktı. Bulma şekillerine göre ablasıyla birbirlerine sarılmış olduklarını tahmin ediyoruz. Nehir’le sabah konuşmuştuk ‘Annecim dua eder misin? Senin duaların kabul olur’ dedi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2025

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Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını araştırmak için kurulan Meclis Komisyonu, yangında yakınlarını yitiren aileleri dinledi. Yangında oğlunu ve kızını kaybeden Duygu Can, Komisyon'da 13 yaşındaki oğlunun yangın sırasında attığı ses kaydını dinletince gözyaşları sel oldu.



"SON GÜN OLDUĞUNU BİLEMEDİM"

Yaşananları anlatan acılı anne Duygu Can, "Oğlum, orada da söyledim öleceğini biliyordu. Annesine veda için bir ses kaydı bıraktı. Bilmiyorum ablası yaşıyor muydu, hayatta mıydı? Sadece bulma şekillerine göre birbirlerine sarılmış olduklarını tahmin ediyoruz. Nehir'le sabah konuşmuştuk 'Annecim dua eder misin? Senin duaların kabul olur. Bugün arkadaş edineyim' dedi. Ben de 'Anneciğim senin de hep son gün arkadaşların oluyor, olacak. Son günün böyle bir son gün olduğunu bilemedim' dedi.

"KURTARABİLİRLERDİ"

Anne Duygu Can, "Doruk'un ses kaydı bana 4.33'de gönderildi. Yangının başlamasıyla ses kaydına baktığımızda arada geçen en az bir saat var. Kurtarılabilirlerdi ama kurtarılmadılar. Bu kasten bir cinayettir. Ben artık adaletten 13 yaşındaki çocuğun, benim oğlumun, Doruk'un cesaretini istiyorum" diye konuştu.

O dakikalarda otel personelinin misafirleri uyarmak yerine otoparktan araçları çıkarmaya çalıştıklarına tepki gösteren anne Duygu, "Otel çalışanlarının ellerinin kollarını sallayarak oradan çıkmaları kiminin eli belinde umursamazsa kendi arabalarını, otel yönetimi arabalarını çıkardıklarını, orada bir can pazarı yaşanırken canın değil malın kıymetli olduğunu biz görmüş olduk." dedi.

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