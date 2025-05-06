İstanbul'da vahşet! Katil Rüstem Elibol kaçırmaya kalktığı eski eşini sokak ortasında katletti

Şişli, kan donduran bir cinayete ev sahipliği yaptı. Rüstem Eilbol, 3 arkadaşıyla birlikte eski eşi Bahar Aksu’yu herkesin gözü önünde kaçırmaya kalktı. Başaramayınca kurşun yağdırdı.

Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2025

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İstanbul Şişli'de dün sabah saat 06.30'da işine giden Bahar Aksu (34), ayrıldığı eski eşi Rüstem Elibol ve 3 arkadaşı tarafından araçla kaçırılmak istendi. Kadının bağırması ve direnmesi üzerine silahını çıkaran Rüstem Elibol, Bahar Aksu'ya 5-6 el art arda ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Bahar Aksu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheliler, geldikleri araçla kaçtı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından, Bahar Aksu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İSTANBUL'A GEZMEYE GELMİŞLER

Gözaltına alınan şüphelilerden Semih S. polise verdiği ifadesinde, olay sabahı kendisinin kullanmış olduğu araç ile 4 kişi İstanbul'a gezmeye geldiklerini, şüpheli Rüstem isimli şahsın bir işi olduğunu söyleyerek kendilerini vahşetin yaşandığı sokağa götürdüğünü, burada bir süre beklediklerini, maktul kadını gördükten sonra Rüstem Elibol ve Samet S. isimli şahısların araçtan indiğini, kadını zorla araca bindirmeye çalıştıklarını aktardı.

Kadının direnmesi üzerine Rüstem isimli şahsın, kadını tabanca ile yaraladığını ve kaçtığını söyledi. Şüpheli 3 kişi, Silivri istikametine giderken polis ekiplerince durdurularak yakalandı. Olay yerinde yapılan incelemelerde, 6 adet 9 mm kovan ele geçirildi.

Çalışmaların devamında; Bahar Aksu ile şüpheli Rüstem Elibol'un 2019'da evlendikleri, 2022'de boşandıkları, müşterek çocuklarının olmadığı 2020'de maktul kadının şüpheli hakkında tehdit ve kasten yaralama suçlarından 2 ayrı müracaat kaydının olduğu, aralarında devam eden herhangi bir tedbir kararının bulunmadığı tespit edildi. Gözaltına alınan Rüstem Elibol ve arkadaşları, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne getirildi.

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