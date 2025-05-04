Rastgele ateş sonucu Poyraz'ın ölümüne neden olanlar için istenen ceza belli oldu!

Kaldırımda akülü arabasıyla oynayan Muhammet Poyraz Erdağ, düğün salonuna açılan rastgele ateş sonucu hayatını kaybetti.Adliyeye çıkarılan 9 şüpheliden K.Y., Y.Y.,Y.Y., A.A. ve M.A. tutuklandı. Tutuklu bulunan 5 sanık hakkında iddianame hazırlandı. Tutuklu sanıklar hakkında K.Y., Y.Y., Y.Y.'ye ağırlaştırılmış müebbet, A.A. ve M.A.'ya müebbet hapis cezası istendi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2025

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Kars'ta aralarında daha önce husumet bulunan bir grup, geçen yıl düğün salonuna ateş açtı. Düğün salonunda bulunanlar da silahla karşılık verdi. Bu sırada salonun yaklaşık 150 metre ilerisinde, evlerinin önündeki kaldırımda akülü arabası ile oynayan Muhammet Poyraz Erdağ başından ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk, kurtarılamadı. Olaya karışan M.A., A.A., Y.Y., Y.Y.,K.Y., Y.D.A., E.Y.A., B.A. ve K.A. gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan 9 şüpheliden K.Y., Y.Y.,Y.Y., A.A. ve M.A. tutuklandı. Tutuklu bulunan 5 sanık hakkında iddianame hazırlandı. Tutuklu sanıklar hakkında K.Y., Y.Y., Y.Y.'ye ağırlaştırılmış müebbet, A.A. ve M.A.'ya müebbet hapis cezası istendi.

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