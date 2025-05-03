3 Mayıs Türkçülük Günü mesajları | Türkçülük Günü neden kutlanır?

Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2025 14:30

3 Mayıs, Türk milliyetçiliği tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul edilen ve Türkçülük fikrinin bir araya gelişini simgeleyen anlamlı bir gündür. Her yıl bu tarihte Türk milletine olan sevgi ve bağlılık çeşitli etkinliklerle ifade edilir. Konferanslar, anma programları ve sosyal medya paylaşımlarıyla milli birlik ve beraberlik duyguları pekiştirilir.