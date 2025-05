Mersinli Red Kit’e alkollü at kullanma cezası!

Mersin’de atıyla markete giden Durukan Işık’a, ‘Alkollü araç kullanmak’ ve ‘Kara yolunda hayvan bulundurmak’ suçlarından toplam 10 bin 263 TL ceza kesildi. Işık, cezaya itiraz edeceğini belirterek, atın kanunda hiçbir hükmü olmadığı gibi böyle bir ceza şeklinin bulunmadığını söyledi

Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2025

Mersin'deki olay, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda 30 Nisan'da yaşandı. Gece saatlerinde atıyla markete gittiğini iddia eden 25 yaşındaki Durukan Işık, devriye görevi yapan polis ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan kontrollerde alkollü olduğu belirlenen Işık'a, 'alkollü araç kullanmaktan' 9 bin 270 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, kara yollarında hayvan bulundurmak'tan da 993 TL ceza kesildi.



SİREN ÇALDI, AT HIZLANDI

Işık yaşadıklarını şöyle anlattı: Yolda polisler beni durdurmak istedi. Arkamdan kornaya basınca atım hızlanmaya başladı. Kulaklıkla müzik dinliyordum. Kornaya bastıklarında atım koşmaya başladı, çalıştırınca, at daha da fazla hızlanmaya başladı. Çünkü bu bir yarış atı, normal bir at değil. Peşime düştüler, kaçıyorum diye. Daha sonra polisler ışıklarını yakınca atı durdurmaya başladım. Bu sırada at kaydı ve düştüm. Atın kanunda hiçbir hükmü yok. Yazdığı ceza makbuzunda aracın modeli yazmıyor, plakası yazmıyor. Madem bu bir araç, peki neden ehliyetsizlikten ceza yazılmıyor? Ehliyetim yok. Araçta değilim, attayım. Alkometre üflettiler, promilmetrede de alkol çıkınca zorla arabaya bindirdiler. Karakolda götürdüler, ifade verdim. İfadeyi verene kadar atımı karakolun önünde bağlı tuttular. Bu işin peşini hiçbir şekilde bırakmayacağız.



Yarış atı sahibi karakolda ifade verirken, at karakolun önündeki direğe bağlandı. Sessizce sahibini bekleyen at, tabii ki ne olduğunu anlayamadı.

