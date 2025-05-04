Kayseri'de Kıbrıs gazisi engelli oğlu için seferber oldu!

Kayseri’de, Kıbrıs gazisi Ali Altun (76) ve doğuştan engelli oğlu Kemal Altun (35), Kızılırmak Nehri üzerinde inşa edilen Yamula Barajı’nın faaliyete geçmesi ile birlikte terk edilen köyde oğluyla yalnız yaşıyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2025

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki Taşhan Mahallesi'nin bir kısmı, 2003 yılında Kızılırmak Nehri üzerinde inşa edilip hizmet vermeye başlayan Yamula Barajı'nın su tutması ile birlikte sular altında kaldı. Kıbrıs gazisi 3 çocuk babası Ali Altun ise, 35 yaşındaki doğuştan yatalak oğlunun şehir merkezinde rahat edememesi nedeniyle köyünde kalmaya devam etti. 30 yıldır tek başına terk edilen mahallesini bekleyen Kıbrıs gazisi Altun oğlunu asla bırakmayacağını söylüyor.



'ISSIZ KÖYÜ BEKLİYORUM'

35 senedir mahalleyi terk etmediğini söyleyen Ali Altun, "Yatağa bağımlı bir oğlum var. 35 senedir onun için bu köyü bekliyorum. Açık havada rahat ediyor diye bu ıssız köyü bekliyorum. Burada doğdum, burada büyüdüm. Burada öleceğim. Oğlum yıllardır yatalak olduğu için köy hayatı iyi geliyor. Açlık ya da susuzluğunu bilemiyor. Sadece nefes alıyor. Bir de gözümüze bakıyor. Ben ölünce eski köyümüz tamamen bitecek. Köye gelenler şaşırıyor. Televizyondan başka hiç ses duymuyor. İhtiyaçlarımız için şehir merkezinde olan bir oğlum gidip bana yardımcı oluyor. Allah devlete zeval vermesin" ifadelerini kullandı.

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