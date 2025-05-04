Fransa'da çıkan yangında Türk aile hayatını kaybetti!

Fransa’nın Strazburg kentindeki evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden Ecrin, Hatice ve Melek Kuru, Rize Ardeşen’de gözyaşları içindet oprağa verildi.

Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2025

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Fransa'da İbrahim ve Ayşe Tutan Kuru çiftinin evinde 26 Nisan'da yangın çıktı. Hala nedeni belirlenemeyen feci olayda Ecrin (13), Hatice (11) ve Melek Kuru (5) hayatını kaybetti. 3 kız karde için dün Rize'nin Ardeşen ilçesindeki Merkez Camii'nde tören düzenlendi. Kardeşler, daha sonra ilçeye bağlı Deremezra köyünde toprağa verildi.



'ACIMIZ ÇOK AMA ÇOK BÜYÜK'

Törene, baba İbrahim Kuru ve aile üyelerinin yanı sıra Vali İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu ve vatandaşlar katıldı. Son derece üzgün olduklarını ifade eden vekil Harun Mertoğlu, "Yavrularımız cennete uçtular. Anne babaya, aileye Allah'tan büyük sabırlar diliyorum. Fransa'da yaşıyorlardı. Nasıl olduğunun önemi yok. Çıkan yangın içimizi yaktı. Acımız çok ama çok büyük" diye konuştu.

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